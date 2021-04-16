تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية الشابة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، تفاصيل حالتهما الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، وفقا لصحيفة الوطن، أن حالتهما مستقرة للغاية وتخضعان حاليا للعزل المنزلي وتتلقيان بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا «كوفيد 19».

يشار إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والمنتج هشام جمال أصيبوا بفيروس «كورونا» أثناء تصويرهم لمسلسل «عالم موازي» والذي تشارك به دنيا في السباق الرمضاني الحالي «خلال النصف الثاني من شهر رمضان»، كما أصيب عدد آخر من المشاركين في المسلسل.