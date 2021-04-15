جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز يعلنان انفصالهما

المصدر: أ ب

أعلنت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز، في بيان مشترك انفصالهما بشكل نهائي.

وقالت لوبيز ورودريغيز في بيان مشترك لبرنامج "توداي" اليوم الخميس إنهما فسخا خطبتهما التي استمرت عامين.

وقالا كذلك: "لقد أدركنا أننا أفضل كصديقين ونتطلع إلى البقاء كذلك، وسنواصل العمل معا ودعم بعضنا بعضا في أعمالنا ومشروعاتنا المشتركة " وفق روسيا اليوم.

وأضاف البيان: "نتمنى الأفضل لبعضنا بعضا ولأطفالنا، وبدافع الاحترام لهم، التعليق الآخر الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكرا لكل من أرسل الكلمات الطيبة والدعم".

وبدأت علاقة لوبيز ورودريغيز في أوائل عام 2017 وأصدرا بيانا في مارس يشكك في التقارير حول انفصالهما.

وأطلق عليها لقب "جي-رود" قبل ثلاث سنوات بعد ظهورهما على غلاف مجلة "فانيتي فير".