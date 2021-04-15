حالتها خطيرة .. تفاصيل حالة زوجة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب اليوتيوبر المصري أحمد حسن متابعيه بالدعاء لزوجته نظرا لأن حالتها خطيرة وتحتاج إلى إجراء عملية.

ونشر حسن فيديو يجمعه بزوجته زينب ظهرت فيه وهي ترتدي منظما للأكسجين موضحا أنها تعاني من نوبات صعوبة التنفس منذ فترة طويلة، وتستنجد به يوميا في وقت متأخر من الليل عندما تأتي النوبة، ولكنها اشتدت عليها مما جعله يضطر للاستنجاد بالإسعاف.

وقالت زينب خلال الفيديو، إنها كانت تعاني من تلك النوبات منذ فترة طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة تعرضت لصعوبة التنفس، مما يجعلها تشعر بالموت في تلك اللحظة، بعد تشخيص الأطباء بأن نسبة الأكسجين مرتفعة في جسدها والذي يؤدي إلى صعوبة التنفس ويجعلها بحاجة لجهاز لتنظيم نفسها.

وكان احمد حسن وزينب قد تعرضا لهجمة من متابعيهم بسبب نشر أحمد حسن مقطع فيديو شاركه مع المتابعين من منزل فاخر وباهظ الثمن اثار حفيظة متابعيه ما دفع البعض للهجوم عليه بسبب طريقة عرضه المستفزة للمنازل السيارات التي يرغب في شرائها وكأنه يقوم بذلك من اجل إثارة غضبهم وليس لطلب مشورتهم.