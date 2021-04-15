تفاصيل مشهد مقزز حذفته الرقابة من مسلسل ياسمين عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مخرج "الأكشن"، محمود طاحون، خلال استضافته في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم" أن الرقابة حذفت مشهد حركة للفنان المصري أحمد العوضي، في الحلقة الأولى من مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي يقوم فيه بوضع زجاجة في فم أحد الأشخاص ثم يكبسها في حلقه، ضمن شجاره معه.

وأكد طاحون أن المشهد تم حذفه بسبب احتوائه على عنف شديد.

ويشهد مسلسل "اللي مالوش كبير" على اللقاء الفني الأول بين أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد زواجهما، ويشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمر محمد ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

ويجسد أحمد العوضي في أحداث المسلسل دور قبضاي يدعى "سيف الخديوي"، بينما تلعب ياسمين عبد العزيز دور "غزل" زوجة ملياردير يقوم بدوره خالد الصاوي، والذي يضربها مرارا وتكرارا، وتطلب الطلاق منه.