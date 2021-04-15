أخطاء غريبة في مسلسلات أول أيام رمضان تثير ضجة واسعة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأخطاء في بعض المسلسلات المنافسة في شهر رمضان 2021، وذلك يرجع لتكرار عرضها على العديد من الفضائيات والقنوات المحلية.

1)"موبايل مقلوب"

ظهر الفنان المصري، ياسر جلال، في مسلسله "ضل راجل" وهو يمسك الهاتف الذكي بالمقلوب أثناء حديثه من خلاله وهو من داخل سيارة الميكروباص.

وعن ذلك الخطأ، قال في تسجيل صوتي بحسب بوابة "الأهرام" المصرية نشرت "بوابة الأهرام" تفاصيله: "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نرمين الفقي".

وتابع: "في مشاهد التليفونات في المسلسلات، مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه".

وأضاف ياسر جلال موضحا: "أثناء تصويري للمشهد كنت سامع مساعد المخرج وأرد عليه، وهذا المشهد كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب، بس أنا سامع المكالمة، وسامع صوت مساعد المخرج وهو يرد علي".

وأشار الممثل المصري إلى أنه "أحيانا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة"، مشددا أن "مثل هذه الأمور تحدث كثيرا في حياتنا"، بحسب قوله.

ومسلسل "ضل راجل" من بطولة ياسر جلال والفنانة اللبنانية، نور، ونيرمين الفقي.

2) "أسنان ناصعة البياض"

لفت الفنان المصري، محمد رمضان، انتباه المشاهدين بظهوره في أحدث مسلسلاته التلفزيونية "موسى" وهو بفينر في أسنانه، جعلت ابتسامته ناصعة البياض.

وتعرض رمضان لانتقادات لكون أن عملية تجميل الأسنان لم تكن موجودة في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر في أربعينيات القرن الماضي.

ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل "موسى" الفنانة المصرية، سمية الخشاب، في أول تعاون فني بينهما.

3) "قصة أم رواية"

أخطأ صناع مسلسل "بين السما والأرض" في التتر الخاص به عندما كتبوا أنه مأخوذ عن "رواية" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وليس "قصة"، لكنهم تداركوا الخطأ لاحقا وقاموا بتصحيحه.

ويشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" الفنانة التونسية، درة، والفنان المصري، هاني سلامة.

4) "أمين شرطة برو ماكس"

يظهر أمين شرطة في أحد مشاهد مسلسل "ملوك الجدعنة" وهو برتبة ممتاز أول تحتوي على 4 شرائط، ولا توجد رتبة تحتوي على 4 شرائط وإنما 3.

ومسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان ورانيا يوسف وياسمين رئيس والراحل يوسف شعبان في آخر ظهور فني له.

5) "عمر بدلا من عمرو"

تم كتابة اسم الفنان عمرو عبد الجليل بشكل خاطئ في تتر مسلسل "لحم غزال"، إذ كتب "عمر".

6) "إطلالة غادة عبد الرازق"

واجهت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق انتقادات بسبب إطلالتها في أحدث مسلسلاتها "لحم غزال"، وذلك لظهورها في أحداثه بماكياج كامل رغم أنها بائعة، فضلا عن أن شكل السوق فخم وليس مثل الأسواق الشعبية المصرية التي تتسم بالبساطة.