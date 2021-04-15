الفنان أحمد سعد يكشف حقيقة معرفته بـ"مقلب رامز جلال"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المطرب المصري، أحمد سعد، حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال، عندما كان الضحية الأولى لبرنامج المقالب "رامز عقله طار".

وقال أحمد سعد، في تصريحات صحفية، "لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج يخص مقلب رامز جلال، فأنا سافرت للسعودية من أجل المشاركة في موسم الرياض الترفيهي وقد جاءتني الدعوة من الهيئة بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا أتخيل أن يكون هذا مقلبا لرامز جلال، والذي أضحكني كثيرا، ردود الأفعال بعد عرض الحلقة".

وأفلت رامز جلال من عقاب أحمد سعد، الذي فقد أعصابه وانفجر غاضبا بعد علمه بالمقلب، ليشتبك مع رامز، وقام صناع البرنامج بإفلات رامز جلال من غضب أحمد سعد، ليتمكن الأول من الاعتذار لضيفة في النهاية.

ويواصل رامز جلال تقديم مغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.