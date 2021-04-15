وفاة الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد عن عمر 86 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي المصري، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.



ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد، وفق "اليوم السابع".

ومكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

ولد مكرم محمد أحمد في مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957. بدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفي عام 2007 خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحافياً مصرياً.