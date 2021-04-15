كيف برّر الفنان ياسر جلال مشهد "الموبايل المقلوب"

المصدر: البيان الإلكتروني

علَّق الفنان المصري ياسر جلال على الخطأ الذي وقع فيه خلال تصوير أحد المشاهد في مسلسل "ضل راجل" حيث ظهر وهو يحمل "الموبايل" بالمقلوب.

وقال جلال، في تسجيل صوتي نشرت "بوابة الأهرام" تفاصيله: "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نرمين الفقي".

وأضاف: "في مشاهد التليفونات في المسلسلات، مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه".

وأوضح: "وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه، والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب، بس أنا سامع المكالمة، وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا".

ولفت إلى أنه "أحياناً يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة"، مؤكداً أنه مثل هذا الأمر يحدث كثيراً في حياتنا.

ووعد ياسر المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم، لافتاً إلى أنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.