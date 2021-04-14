فيديو .. الفنان هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لا يريد أن يؤذي مطرب المهرجانات حمو بيكا في عمله بعد حديثه بشكل سيء عن النقابة، قائلًا: "مش عايز أضيع مستقبله.. خريج السجون شكله مش حلو"، مشدداً على ضرورة احترام نقابة الموسيقيين لأنها تعبر عن شريحة الموسيقيين.

ولفت شاكر خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن "حمو بيكا تقدم باختبار في النقابة وسقط"، موضحا: "حمو بيكا محيرني ومنفعش يكون تبع المونولوج أو الراب".



وأشار إلى أن الأستاذ حلمي بكر قام باختبار “حمو بيكا” ولكنه فشل، منوها أن اللجنة المشاركة في التقييم رفضت حمو بيكا أيضا.