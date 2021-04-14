ماذا قالت مايا دياب عن خلافها مع أصالة نصري؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصرَّت الفنانة اللبنانية مايا دياب على عدم الكشف عن سر خلافها مع المطربة السورية أصالة نصري.

وقالت مايا، مساء اليوم، خلال لقاء لها على قناة "المحور": "حصل حاجة أخلاقي ما بتسمح لي إني أقولها"، مؤكدةً أنهما كانتا صديقتين مقربتين.

وأضافت، في حوارها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "لو هي طلعت اتكلمت فيها أنا هتكلم، لو هي متكلمتش أنا مش هتكلم".

وأوضحت أن محبتها هي ما يمنعها من الحديث عن الخلاف الذي حدث بينهما، مشيرةً إلى أنها لم تتوقع هذا الفعل من أصالة.