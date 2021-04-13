الفنانة حورية فرغلي تجري جراحة رابعة بعد يومين وتعلن موعد عودتها إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي أنها ستخضع لعملية جراحية رابعة هي الأخيرة بعد يومين.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الطبيب سيخبرها بعد الجراحة متى ستتمكن من ركوب الطائرة والعودة إلى مصر، وسيكون هذا في خلال 10 أيام.

وطمأنت "فرغلي" جمهورها، وأكدت أنها بخير، وأنها كانت تتمنى التواجد في مصر خلال شهر رمضان، وفقا لموقع "في الفن".

جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي توجد منذ فترة في ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية في أنفها، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.