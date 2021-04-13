هاني مهنا يكشف تطورات حالته الصحية .. الفيروس خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الموسيقار المصري هاني مهنا تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

وقال هاني في تصريحات نشرها موقع صدى البلد إن حالته الصحية في تحسن، ولكن بشكل طفيف، خاصة أن الفيروس خطير.

وأضاف هاني أسير بانتظام على برتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة ومازلت في العزل المنزلي.

وتأتى إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا بعد أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح إصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلي واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.