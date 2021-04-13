بسبب زينة.. انسحاب بطلي مسلسل رمضاني بعد أول حلقة

المصدر: البيان الإلكتروني

انسحب بطلا مسلسل "كله بالحب" الذي عُرضت أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان بعد تكرار ظهور اسم الفنانة زينة 3 مرات في "تتر" المقدمة.

وأعلن الفنان أحمد السعدني الانسحاب من العمل الفني، مؤكداً أنه لن يكمل التصوير وسيتقدم بشكوى لنقيب الممثلين المصري أشرف زكي.

ووصف السعدني ما حدث في المسلسل بـ"المهزلة"، موضحاً أنه اشتكى أكثر من مرة للشركة منتجة المسلسل بسبب تدخل زينة في جميع شؤون العمل.

وقال، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكاً بكافة حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى، ورمضان كريم".

ولم يكن أحمد السعدني أول من أقدم على هذا القرار الجريء، فقد أعلن الفنان مصطفى درويش، اليوم، انسحابه هو أيضاً من المسلسل، متوعداً برفع قضية على شركة الإنتاج.

وقال درويش، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أعلن انسحابي من مسلسل (كله بالحب)، ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".

يُذكر أن مسلسل "كله بالحب" بطولة الفنانة زينة، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته الفنانة صابرين، وأحمد السعدني، وباسم سمرة، وكريم قاسم، وسامر المصري.