الفنانة حورية فرغلي تخضع لرابع عملية جراحية في أنفها

المصدر: البيان الإلكتروني

خضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي لرابع عملية جراحية في أنفها إثر الإصابة التي تعرَّضت لها.

وأكدت حورية، في مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن العملية الرابعة، التي ستُجرى لها بعد يومين، هي الأخيرة.

وأوضحت أن الطبيب سيخبرها بعد إنهاء العملية متى ستتمكن من ركوب الطائرة وتعود إلى مصر، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون خلال 10 أيام.

يُذكر أن حورية فرغلي سافرت منذ فترة إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية في أنفها، لتنهي معاناة تسببت في حالتها النفسية السيئة.