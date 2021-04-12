بعد إصابته بكورونا.. تدهور الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الفنانة مي فاروق، اليوم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجو منكم جميعاً الدعاء في هذه الليلة المفترجة لأبويا الروحي المايسترو سليم سحاب وزوجته، أن يتم شفاهم على خير".

وأضافت مي: "هم في أمسّ الحاجة للدعاء، هم في الرعاية المركزة، دعواتكم يقوموا بالسلامة ويعدوا أزمتهم على خير".

يُذكر أن سليم سحاب هو مايسترو الفرقة القومية للموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، ولد في فلسطين عام 1941، ونشأ في مصر، ودرس الموسيقى في روسيا، حيث حصل على شهادة في قيادة الكورال الموسيقية من معهد جنيسين عام 1971.