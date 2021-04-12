دفاعاً عن عمرو أديب .. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بشراسة

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، اليوم الاثنين، الفنان محمد رمضان بشراسة إثر الأزمة التي نشبت مؤخرا بينه وبين زوجها الإعلامي عمرو أديب.

وكتبت الحديدي على حسابها في "تويتر": "عندما تكون مغرورا وتافها وغبيا ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".

وكان عمرو أديب أعلن، أمس الأحد، في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد رمضان بعد سخرية الأخير منه، مؤكدا أنه سيأخذ حقه بالقانون، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" المصرية.

وقال أديب: "إنه طلب من محاميه الخاص، الأستاذ طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، وندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش".

كما نبّه أديب رمضان، قائلا: "إنت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".

وتابع أديب: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".

وأضاف: "الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك".