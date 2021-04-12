تفاصيل الأزمة المشتعلة بين عمرو أديب ومحمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

طفت أزمة الإعلامي المصري عمرو أديب مواطنه الفنان محمد رمضان، على قمة اهتمامات السوشيال ميديا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بعد اتهامات متبادلة من الطرفين انتهت بدعوى قضائية مقامة من اديب ضد رمضان يتهمه فيها بالسب والقذف.

في البداية علق عمرو أديب على فيديو محمد رمضان الذي ينثر فيه الدولارات في الهواء لتسقط في حمام السباحة الخاص به، ويضعها أيضا أمام أسد خاص به في منزله، وفقا لصدى البلد.

محمد رمضان لم يجد ردا مناسبا على تغريمه 6 ملايين جنيه في واقعة الطيار المفصول، سوى بهذا الفيديو الذي فتح عليه نيران النقد والهجوم.

ولم يفوّت عمرو أديب الفرصة للهجوم على محمد رمضان فقال “يا نمبر وان أنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب؟.. على فكرة مش أنت بس يا محمد اللي عندك فلوس، فيه ناس عندها فلوس أدك 100 مرة بس مبيعملوش كده .. يا محمد إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".

من جانبه قابل محمد رمضان هجوم عمرو أديب بطريقة أكثر استفزازا حيث نشر فيديو له من مسلسل الاسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين بطريقة رفاعي الأسطورة.

المقطع تضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام “بس يا بابا".

من جانبه خصص عمرو أديب فقرة من برنامجه للرد على فيديو رمضان قائلا “لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع”.

وأضاف أديب موبخا محمد رمضان “الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها أتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين، معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

ولم يهدئ محمد رمضان من نبرة صراعه مع عمرو أديب حيث ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة دي ام سي وخص عمرو اديب ببعض الهجوم والرد على تصريحاته.

محمد رمضان قال "أنا مباخدشي ساعات من حد، أسطول السيارات بتاع محمد رمضان لا يقل عن أي نجم في أمريكا، ودي مسؤولية كبيرة والجمهور يحب يشوف نجمه بشكل أفضل".

وعاود محمد رمضان استخدام نفس الاسلوب من خلال نشر مقطع فيديو من مسلسل نسر الصعيد أثناء صفع أحد الممثلين مستخدما صوت عمرو أديب في الخلفية.

وكلف عمرو أديب المحامي الخاص به برفع دعوى على محمد رمضان، مشيرا إلى أن أي تعويض سيأتي سيتبرع به لمستشفى أبو الريش للأطفال.

وتعود الازمة بين عمرو اديب ومحمد رمضان إلى شهر مارس الماضي عندما ناقش عمرو أديب قضية الممثل الشاب يوسف عمر الذي اصيب بحروق أثناء تصوير إعلان مع محمد رمضان واتهمه بتجاهله والتسبب في إصابته.

وحكى الممثل الشاب موقف محمد رمضان من إصابته حيث قال إنه عقب الانفجار حيث توجه إليه لتشجيعه وغادر الاستوديو، وأشار أنه لم يكن قد اكتشف حجم إصابته ثم تجاهله تماما.

وفي تلك الأثناء وجه محمد رمضان انتقادات للإعلام الذي لم يهتم لإصابة محمد رمضان أيضا بحروق في ظهره أثناء التصوير.

وسأل عمرو أديب الممثل يوسف عمر عن مدى علمه بإصابة محمد رمضان، فقال إنه لا يعرف هل أصيب رمضان معه في الإعلان أم في تصوير مسلسل موسى.