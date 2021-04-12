تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد الإبرة الخاطئة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، صورة للأخيرة من داخل غرفة العمليات بعدما أجرت عملية جراحية.

ونشرت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، صورة لوالدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما.. من فضلكم ادعو لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب".

وكانت الفنانة فيفي عبده، كشفت صباح اليوم، عن خضوعها لعملية جراحية وذلك من خلال منشور نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير "إنستغرام" وعلقت عليه قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولي واللي بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم"، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.