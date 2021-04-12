حكايات الواقع والكوميديا على الشاشات العربية دراما رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على حكايات المجتمع العربي والخليجي تفتح الدراما أبوابها في رمضان هذا العام، تتنافس فيما بينها للاستحواذ على قلب الجمهور العربي الممتد من المحيط إلى الخليج، والذي لأجله تسابقت شركات الإنتاج على تقديم أكثر من 40 عملاً درامياً، جلها تفتح أوراق قضايا المجتمع، وتجمعها على مائدة رمضان، في ماراثون سنوي، يتنافس فيه النجوم وصناع الدراما على الفوز بالمراكز الأولى.

حكايات بعضها استلت من الواقع، وأخرى خرجت من رحم وقائع وقصص حقيقية، وثالثة تزينت بملامح الخيال، بينما فضلت أخرى الدوران في محيط كوميدي، على هذه الحكايات تنافست القنوات العربية على اختيار الأفضل والمراهنة عليها، علها تتمكن من لفت انتباه الجمهور.

بعض هذه الأعمال تعرض على شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي، التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام، التي اختارت لها ثلة من الأعمال ذات «الوزن الثقيل»، فيما توزعت الأعمال الأخرى على شاشات عربية وخليجية أخرى، أبرزها قناتا أبوظبي والإمارات بالإضافة إلى مجموعة MBC.

وتالياً، نستعرض لكم أبرز هذه الأعمال، رفقة صناعها وأبطالها، في وقت نجحت فيه الأعمال العربية المشتركة في حجز مكان لها على القائمة.