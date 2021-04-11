مهرجان أبوظبي يجمع الجمهور في أمسيات رمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان أبوظبي 2021 في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن إطلاق سلسلة من الأمسيات الرمضانية، متضمنة مجموعة فريدة من الفعاليات الفنية الروحانية، التي تبحر بالجمهور في رحلة روحية ثقافية فريدة من التضامن والعمل الجماعي والأمل، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل؛ وذلك عبر منصاته الرقمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء الإعلان عن سلسلة الأمسيات الرمضانية، خلال اللقاء الصحفي الافتراضي للإعلان عن سلسلة الأمسيات الرمضانية، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، ومشاركة الإعلامية نشوى الرويني، التي قدمت نخبة مميزة من الفنانين والمبدعين من مختلف الأعراق والأديان والجنسيات، والمشاركين في الأمسيات الرمضانية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي: نجدد التزامنا بإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، عاملين من خلال الأمسيات الرمضانية على بث رسالة الأمل والتعافي وتعزيز قيم التلاقي الإنساني والتضامن في ظل جائحة (كوفيد 19)، مضيفة «نلتقي في ظل الجائحة التي أكدت لنا حتمية التعايش والترابط بالأخوة الإنسانية، وحقيقة أنّ العالم قريتنا الصغيرة وبيتنا الواحد، بيت الحياة».

وتابعت: «فلنسأل الله أن نكون في هذا الشهر الفضيل أكثر تضامناً لأجل فكر إنساني متجدد، ووعي حضاري معرفي، نلتقي، على اختلاف أطيافنا ومعتقداتنا وثقافاتنا، توحّدنا القيم النبيلة والمبادئ الروحية، على دروب التنوير، مع الفنون الراقية، والآداب الخالدة والموسيقى السامية».