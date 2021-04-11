أول تصريح للفنان خالد النبوي بعد دخوله العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المخرج المصري، عمرو عرفة، اليوم الأحد، عن أول تصريح للفنان المصري خالد النبوي، بعد دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكر "عرفة" عبر حسابه على "تويتر" أن النبوي طمأنه على حالته الصحية، وأنه سيعود للتصوير بعد تعافيه.

وقال عمرو عرفة: "عندما سمعت صوته لم أصدق لأنني أعلم أنه في العناية المركزة، قال لي أنا الحمد لله كويس وأنت أول شخص أكلمه، لم تسعني الفرحة".

وأورد عرفة قول خالد النبوي له: "لا تخف هبقي كويس وسنعود للتصوير، فرددت عليه مش مهم التصوير المهم صحتك.. خائف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".

وتفاعل العديد من محبي خالد النبوي مع أزمته الصحية، معبرين عن حزنهم ودعمهم له، متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن زوجة خالد النبوي، منى عرفة، كشفت أمس السبت عن مستجدات حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا على إثر إصابته بفيروس كورونا، وطمأنت الجمهور، وطلبت من الجميع الدعاء لزوجها.