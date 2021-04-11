الموسيقار هاني مهنا يفجر مفاجأة بشأن مقتل عمر خورشيد

المصدر: البيان الإلكتروني

فجر الموسيقار المصري هاني مهنا مفاجأة بشأن مقتل الفنان المصري عمر خورشيد.

ونفى "مهنا" صحة ما ذكره شقيق عمر خورشيد عن أسباب وفاته.

وقال هاني مهنا، في حوار مع موقع "في الفن"، إن "خورشيد كان صديقه المقرب، وسهر معه قبل الحادث، وانصرف كل منهما إلى سيارته"، واصفا عمر خورشيد بـ "الطفل".

وعن تفاصيل مقتل عمر خورشيد، أكد مهنا أن عمر ذهب إلى الهرم ومعه وكيل شركة فولفو في مصر ويدعى سعد، وقرر الثنائي إجراء سباق سيارات في شارع الهرم عند منتصف الليل، وعندما بدأ السباق ظهرت سيارة أخرى كادت أن تصطدم في سعد، وعندما حاول تفاديها صعد عمر إلى الرصيف، واصطدم في العمود المقابل، وعندها انكسر الزجاج الجانبي، ودخل بعض منه في رقبته.

يذكر أن الفنان عمر خورشيد كان متزوجا من الفنانة المصرية مها أبو عوف، التي ذكرت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر قناة dmc، أن "زواجها من عمر خورشيد حدث فجأة".

وأكدت "أبو عوف" أنها "عاشت في عزلة تامة بعد وفاته وأن شقيقها عزت أبو عوف هو من أخرجها من هذه العزلة".

وأوضحت أنها "لم تفكر في الميراث بعد رحيل الفنان الراحل، ولم تهتم لذلك ولكنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له"، ونفت الدخول في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث عمر خورشيد.

وكشفت مها أبو عوف سرا حدث قبل وفاة زوجها، قائلة إنها "لم تحصل على الطلاق من الفنان الراحل، ولكنه كان ينوي الانفصال عنها قبل أن يغيبه الموت".

وأكدت الفنانة المصرية مجددا أن "زوجها الراحل عمر خورشيد مات مقتولا وليس بسبب حادث سيارة".

وأشارت إلى أن "قطع 30 سم في رقبته"، مؤكدة أن "حادثه يحمل غموضاً مثل حادث مقتل الفنانة الكبيرة سعاد حسني".