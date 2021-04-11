ياسر العظمة يكشف سبب خروج "السنونو" من السباق الرمضاني

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أعلن الفنان السوري الشهير ياسر العظمة، اليوم الأحد، وعبر صفحته الرسمية في فيسبوك تأجيل عرض مسلسله الجديد "السنونو" إلى ما بعد موسم شهر رمضان 2021.

وقال الفنان الكبير في رسالة موجهة إلى جمهوره ومحبيه: "أحبائي المتابعين الكرام، كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله".

وكانت شركة Visioneersmena، قد أطلقت قبل فترة، الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسل "السنونو" وهو من بطولة الفنّان السوري ياسر العظمة، لموسم دراما رمضان 2021، وكشف الإعلان عن مفاجآتٍ جديدة، فيما يتعلق بمشاركة العديد من الفنّانين السوريين والعرب في المسلسل، ومنهم الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون.

وسبق أن أعلن الفنّان السوري عابد فهد مبكراً عن مشاركته في المشروع، الذي يعود فيه "الأسطورة" ياسر العظمة إلى موسم الدراما الرمضانية، بعد سنواتٍ من الغياب.

عودةٌ طال انتظارها بعد 8 سنوات على تقديم أحدث أجزاء "مرايا"، التي قدمها العظمة على مدى 30 عاماً "مما قرأ وسمع وشاهد"، وقد يعتقد البعض أن الفنّان السوري "تجرّأ" أخيراً، على تقديم عملٍ خارج إطار سلسلته الانتقادية الشهيرة.