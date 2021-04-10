الإعلامي شريف عامر يكشف حقيقة إصابته بانسداد في شرايين المخ

المصدر: إعداد: السيد رمضان

كشف الإعلامي المصري شريف عامر حقيقة إصابته بانسداد في شرايين المخ، موضحاً أن الإصابة تخص والدته.

وقال عامر، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "عائد من المستشفى فوجدت عاصفة، شكراً لاهتمام ربما لا أستحقه".

وأضاف: "والدتي تعاني من ظرف طبي حرج، ولا أعرف كيف تم تفسير ما كتبت؟! عموماً لزم التوضيح".

كان شريف قد قال في تغريدة سابقة: "سأبتعد عن هنا قليلاً، متمنياً للجميع الصحة، وفهم أكثر وأعمق لحال عالمنا الغريب، وكيف يمكن أن يتغير الحال ويتبدل في لحظة"، ما دفع بعض المواقع الإخبارية إلى تفسير ذلك بصورة مغلوطة تتعلق بصحته.

يُذكر أن شريف عامر هو مقدم برنامج "يحدث في مصر" الحواري اليومي في قناة "إم بي سي مصر".