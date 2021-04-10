الفنان نبيل الحلفاوي يطالب بتغيير النشيد الوطني المصري

المصدر: إعداد: السيد رمضان

طالب الفنان نبيل الحلفاوي بتغيير النشيد الوطني المصري الحالي "بلادي بلادي" إلى نشيد "اسلمي يا مصر"، متجاوباً مع دعوة أطلقها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبدأت المبادرة من خلال أحد متابعي الحلفاوي حين اقترح عليه فكرة المطالبة بتغيير النشيد الوطني لمصر بقوله: "ما تبدأ حملة من عندك يا قبطان لنجعل اسلمي يا مصر هو النشيد الرسمي للبلاد".

وأوضح المتابع أحمد عبد الحي سبب دعوته تلك بأن النشيد المقترح يدرسه طلاب المرحلة الابتدائية في مصر، مؤكداً أنه نشيد محفوظ لدى أغلب المصريين.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن تفاعله مع هذا المقترح، قائلاً: "ما أنا بدأت لما أيدت الاقتراح، وكتبت اسم النشيد كهاشتاغ #اسلمي_يامصر".

وأضاف الحلفاوي: "على قدر الاهتمام، سنعرف ما إن كان الاقتراح يستحق الدراسة أم لا"، مؤكداً أن النشيد المقترح هو "الأنسب والأوقع للمرحلة، وحماسي ومعبر أكثر من الحالي".

يُذكر أن نشيد "اسلمي يا مصر" نظمه الشاعر والأديب المصري الكبير مصطفى صادق الرافعي، ولحَّنه الموسيقار صفر علي، وهو النشيد الحالي لكلية الشرطة المصرية، بينما ألّف محمد يونس القاضي نشيد "بلادي بلادي"، ولحَّنه الموسيقار سيد درويش، وأعاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب توزيعه بتكليف من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.