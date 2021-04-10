أول تعليق من أبوهشيمة على إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة صورة له عبر حسابه الرسمي على انستجرام معلقاً على إصابته بفيروس كورونا وحالته الصحية.

وكتب أبوهشيمة: «الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جداً، الحمد لله أنا الآن في حال افضل، رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر».

وكانت وسائل إعلام مصرية كشفت عن إصابة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد.

وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته".

وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.

ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.