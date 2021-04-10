فنان مصري يتحدث لأول مرة عن عمله سائق تاكسي ويفجر مفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث الفنان المصري شريف خير الله، لأول مرة، عن كواليس اضطراره للعمل كـ"سائق تاكسي"، خوفا من تراكم الديون عليه.

وأكد "خير الله" أنه لم يكن يقصد كل ذلك الجدل الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما كان يقصده أن يعبر عن حزنه على ما وصل إليه من حالة من التعب والضيق نظراً لظروفه الصعبة.

وأشار إلى أنه عُرض عليه دور "ضيف شرف" في مسلسل "النهاية" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بينما لا يقبل نوعية تلك الأدوار، ولكنه فكر في أن يقبل ذلك، كون الشركة المنتجة جديدة والمخرج جديد، كما أن ذلك يتيح له فرصة العمل معهم مرة أخرى، وفقا لسكاي نيوز.

وعن تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي في تركيا، أوضح أنه كتب ذلك من باب السخرية ومتخيلاً ذلك، لكنه فاجأ الجميع بأنه لن يمانع في حال عرض عليه العمل كسائق حتى لو وصل به الأمر إلى أن يعمل سائقاً لدى الفنانين.

وأوضح أن ذلك ليس عيباً أو حراماً "معنديش مانع أشتغل عند حد بعربيتي بس يديني أجرتي وأجرة العربية".

وعن سبب حذفه للمنشور المثير للجدل بعد ساعات قليلة، كشف شريف عن أنه شعر بافتعاله البلبلة والجدل، وهناك أشخاص كثيرون شعروا بالحزن عليه، وهو لا يحب ذلك، كما أنه شعر بحالة من التعب والضيق وفقدان الأعصاب، ما دفعه لحذفه.

وقال شريف إن "المخرج ياسر سامي أشاد بموهبته بعد تقديمه المشهد بشكل جيد، ولكنه فوجئ بعد ذلك بأن صناع العمل لم يستعينوا به من جديد أو يهاتفونه".

وشكى شريف عدم حصوله على فرصة الظهور مقارنة بآخرين بقوله: "ماكيير الفنان (مسؤول التجميل) والسائق الخاص به ومدرب اللياقات البدنية وغيرهم من الأشخاص يقدمون بطولات في رمضان بينما هو الذي يعمل في الفن لمدة 25 عاماً لم يعرض عليه شيء".

وكشف أن "نقابة المهن التمثيلية لم تقدم شيئاً له، وأن الأمر ليس بيديها"، موضحاً أن "المشكلة كلها تكمن في قلة الشركات المنتجة بعدما كانت في الوقت السابق أكثر من 20 جهة منتجة منها ثلاثة إنتاجات تتبع الدولة وتنتج من 20 إلى 25 مسلسلاً ولديها خطة تتبعها في كل عام، منها المسلسلات الدينية والتاريخية، بينما الآن أعلنت كثير من الشركات عن توقفها".

وذكر شريف أنه يقول لأبنائه في المنزل بأنه فنان فاشل، ولا يجيد مهنة التمثيل، كونه لم تعرض عليه أعمال، ولكنه يحب أن يعمل في تلك المهنة، موضحاً أن "الشللية والمحسوبية يسيطران على الساحة الفنية".

وأوضح الفنان المصري أنه باع كل ما يمتلكه لكي ينفق على أسرته"، مشيراً إلى أن "سنه الآن لا يتناسب مع طبيعة عمل أخرى؛ كونه تخطى الـ 55 عاماً ويعمل في الفن منذ عام 1993.