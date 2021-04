الصالات المحلية تبيع 119 ألف تذكرة في 3 أيام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فتحت صالات السينما المحلية أبوابها هذا الأسبوع، أمام 39 فيلماً، جلها جاء ناطقاً بالإنجليزية، استطاعت خلال الفترة من 1 – 3 أبريل الجاري، بيع 119 ألف تذكرة، في إشارة إلى تحسن أداء صالات السينما المحلية بشكل لافت، ويمكن تبرير هذا الارتفاع بسبب عروض فيلم «غودزيلا ضد كونغ» الذي نجح في لفت انتباه عشاق السينما في الإمارات والعالم أيضاً.

نجح فيلم «غودزيلا ضد كونغ» في التربع على سدة شباك التذاكر المحلي، منصباً نفسه ملكاً عليه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث باع خلال الفترة الممتدة من 1 – 3 أبريل الجاري، 56166 تذكرة، ليصبح إجمالي رصيده من التذاكر المباعة محلياً 243.830 تذكرة، في مؤشر لإمكانية استمرار «غودزيلا ضد كونغ» في التربع على العرش لأسابيع مقبلة، في حين استطاع الفيلم الهندي (SULTHAN) التربع في المركز الثاني في أول عرض له محلياً، بعد بيعه لنحو 10736 تذكرة في غضون ثلاثة أيام، وذلك وفق ما تشير إليه الإحصاءات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، والتي تبين احتلال فيلم (NOBODY) للمخرج إيليا نيشولر، للمرتبة الثالثة بعد بيعه لنحو 10332 تذكرة، رافعاً بذلك رصيده إلى 64.607 تذكرة منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل نحو 3 أسابيع، ليطيح بذلك فيلم الانيمشن (RAYA AND THE LAST DRAGON) إلى المرتبة الرابعة، حيث باع 8432 تذكرة في ذات الفترة، بينما وصل إجمالي مبيعاته من التذاكر إلى 100,178 تذكرة، جمعها خلال 5 أسابيع منذ بدء عروضه محلياً.

مرتبة أولى

وبعد احتلاله للمرتبة الأولى خلال الفترة الماضية، اضطر فيلم (THE ONE) الناطق باللغة الماليالامية، إلى التراجع نحو المرتبة الخامسة، بعد بيعه لنحو 5659 تذكرة، ليصل إجمالي تذاكره المباعة إلى 31.284 تذكرة، بينما حافظ فيلم «توم آند جيري» على تواجده في القائمة، محتلاً المركز السادس، حيث باع 5280 تذكرة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ رصيده من مبيعات التذاكر إلى 169.204 تذكرة.

وعلى صعيد الأفلام الجديدة، تستعد صالات السينما المحلية لفتح أبوابها أمام مجموعة جديدة من الأفلام، والتي يتوقع أن تتمكن من إثبات نفسها على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Mortal Kombat

• إخراج: سيمون مكويد

• بطولة: جو تاسليم، جيسيكا ماكنامي، هيرويوكي سانادا



يصنف هذا العمل تحت خانة الأكشن والفنتازيت، وهو مبني على اللعبة الشهيرة مورتال كومبات، وأحداثه تدور حول بطل شاب يتورط في معركة طاحنة متعددة الأبعاد؛ فيبدأ في إدراك إمكانياته الحقيقية من خلال خوضه هذه التجربة.



Ainbo: Spirit Of The Amazon

• إخراج: هوسيه زيلادا، ريتشارد كلوز

• أصوات: لولا راي، ثوم هوفمان، ييني ألفاريز، دينو أندرادي



فيلم انيمشن أمريكي هولندي، وحكايته تتناول مغامرة ملحمية لفتاة تُدعى آينبو، تنطلق في رحلتها رفقة أصدقائها حيوان الأرماديلو فاكا، وحيوان التابير فاكا، حيث يسعون لإنقاذ قومهم في غابات الأمازون.

Wrath Of Man

• إخراج: غاي ريتشي

• بطولة: جيسون ستاثام، سكوت ايستوود، بوست مالون، جوش هارتنت



يستند هذا العمل إلى فيلم فرنسي قديم صدر في 2004، بعنوان «شاحنة الأموال»، ويتناول قصة رجل يعمل في مجال قيادة شاحنات نقل المال، ليحمل مليارات الأموال يومياً في ضواحي ولاية لوس أنجليس، ويواجه العديد من المخاطر والصعاب في طريقه.