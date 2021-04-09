أول صور لحفل خطوبة شام ابنة أصالة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت "شام الذهبي" ابنة الفنانة أصالة، عن الصور الأولى من حفل خطبتها، الذي أقيم بمركب على النيل، على خطيبها "أحمد".

وظهر خطيب شام وهو يضع خاتم الخطوبة في يد عروسته.

على الجانب الآخر، كانت أصالة أثارت حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول زواجها من رجل أعمال ونائب برلماني بالإسكندرية، ومن المقرر الكشف عن الحقيقة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وكانت أصالة قد أعلنت عن خطبة شام عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله".

وأضافت: "وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه".

وأعربت عن تمنياتها "لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم"، قائلةً: "عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين".

كان الفنان اللبناني جو رعد قد أكَّد خبر زواج الفنانة أصالة نصري بنائب في البرلمان المصري، قائلاً عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة".