أزمة قلبية أم كورونا؟ حقيقة مرض الفنان خالد النبوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف السيناريست محمد سيد بشير عن حقيقة مرض الفنان المصري خالد النبوي بعد أنباء عن إصابته بوعكة صحية شديدة.

وقال بشير، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، "يا جماعة، خالد النبوي كويس الحمد لله، ومفيش قسطرة قلب ولا حاجة من الأخبار المتداولة".

وأضاف السيناريست: "هو تعب كورونا بسيط، وبإذن الله تعالى تعدِّي بسلام، دعواتكم".

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري عن الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، قولها إنها كانت في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبعد شفائها علمت أن خالد النبوي أصيب بالفيروس ونُقل إلى المستشفى ذاته.

وتابعت الشوباشي: "كلِّمت رئيس قسم التمريض هناك، وسألته عن حالة خالد النبوي، وأكد لي أنه في تُحسن".

كانت زوجة الفنان خالد النبوي قد أعلنت، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تعرض زوجها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية دون الكشف عن التفاصيل، قائلةً: "خالد تعبان قوي، من فضلكم تدعوا له".