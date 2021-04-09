بعد أنباء عن زواجها.. أصالة نصري تخرج عن صمتها

المصدر: إعداد: السيد رمضان

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها بعد انتشار نبأ زواجها على مواقع إخبارية عديدة خلال الساعات الماضية.

وقالت أصالة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله".

وأضافت: "وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه".

وأعربت عن تمنياتها "لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم"، قائلةً: "عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين".

كان الفنان اللبناني جو رعد قد أكَّد خبر زواج الفنانة أصالة نصري بنائب في البرلمان المصري، قائلاً عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة".