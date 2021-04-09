شاهد.. إنقاذ الفنانة روجينا من حادث غرق في النيل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

تعرَّضت الفنانة المصرية روجينا لحادث غرق في نهر النيل أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت روجينا، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، مقطع فيديو من الكواليس يُظهر محاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة، معلِّقةً: "أيمن سلامة وأحمد شفيق، هو انتوا ماعندكوش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟!".

يُذكر أن مسلسل "بنت السلطان" هو البطولة المطلقة الأولى لروجينا، إلى جانب النجوم: باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.