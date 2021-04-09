الفنانة نيللي تكشف عن حادث احتراق شعرها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية نيللي عن تعرُّضها لحوادث مؤلمة عديدة أثناء تصويرها فوازير رمضان التي قدَّمتها على مدار سنوات.

وقالت نيللي، اليوم، خلال لقاء لها على قناة "دي إم سي"، إنها كانت في أحد المشاهد تمسك بنجفة وتألمت كثيراً بسبب المسامير الخاصة بالسلسلة التي كانت في يدها، مشيرةً إلى أنها لم تستطع التحدث بسبب ذلك.

وأضافت أن الديكور انهار عليها بالكامل ذات مرة، لافتةً إلى أنها بقيت تحت الأنقاض تحاول طمأنة الجميع أنها بخير ولم تتعرض لأذى.

وأكدت أن هذين الحادثين لم يكونا الوحيدين اللذين وقعا لها خلال مسيرتها الاستعراضية، موضحةً أن أصعب الحوادث التي مرت بها كان اشتعال النيران بشعرها واحتراقه.

يُذكر أن الفنانة نيللي قدمت الفوازير من عام 1975 حتى 1981، إضافة إلى فوازير أخرى أعوام 1990 و1991 و1995 و1996، ومن أبرز الفوازير التي قدمتها "عالم ورق"، و"عروستي"، و"الخاطبة"، و"عجايب صندوق الدنيا"، و"أم العريف"، وفي عام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير "زي النهاردة".