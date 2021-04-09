الطيار المصري أشرف أبو اليسر من العناية المركزة يرد على فيديو رمضان

المصدر: وكالات

رد الطيار المصري أشرف أبو اليسر من غرفة العناية المركزة، على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي ظهر فيه وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، بعد حكم المحكمة بتعويضه بــ 6 ملايين جنيه.

ونقل موقع "مصراوي" عن أبو اليسر قوله: "في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".



وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابت طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

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