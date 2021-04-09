بالفيديو.. الفنان جو رعد يكشف عن زواج أصالة من نائب مصري

المصدر: وكالات

أكد الفنان اللبناني جو رعد، خبر زواج الفنانة السوريّة أصالة نصري بصفته صديقاً مقرّباً لها، مضيفاً ان الزواج تم ولا يعرف إذا كانت أصالة ستقيم حفل زفاف أم لا لكن الأهم أنها تجد نفسها مع نائب في البرلمان المصري، كما أكد أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهي خطوبة ابنتها شام الذهبى.

ونشر جو رعد فيديو عبر حسابه في "تويتر"، يؤكد به عن سعادته الكبيرة لأصالة ولأبنتها، قائلا:" أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة". بحسب اليوم السابع المصرية

وشغلت النجمة أصالة الوسط الفنى والإعلامي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الأنباء التي تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهي الأنباء التي رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفي أو الإيجاب، إلا أن المقربين من الفنانة أصالة قالوا إن هناك احتمالات لأن ترد أصالة رسمياً على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها "الجمعة" لتحسم الأمر.

تأتى تلك الأنباء في الوقت الذي قدمت فيه أصالة اعتذارا عبر حسابها على "تويتر" للنجمة أنغام على الهجوم الذي شنته عليها من قبل بسبب زواج أنغام من رجل متزوج، حيث كتبت النجمة أصالة "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".