فيديو .. الفنان علي يوسف يطلق هند البلوشي بالثلاثة في بث مباشر

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد خلافات مطولة بين الفنانة الكويتية هند البلوشي والفنان العراقي علي يوسف حول الجدل على زواجهما، ظهر الفنان العراقي ببث مباشر عبر انستغرام ليؤكد أنه ليس متزوجاً من هند، وأنه إن كان متزوجا منها فهي طالق.

ورد يوسف على تصريحات البلوشي، التي أكدت فيها أنها "زوجته على سنة الله ورسوله"، بعد تشكيك البعض بصحة زواجهما.

وكان علي يوسف قد خرج عن صمته للمرة الأولى منذ إعلان الفنانة هند البلوشي الزواج منه قبل نحو شهرين معتبرا أن "إعلان الزواج غير كامل".

وردا على تحدي هند البلوشي للفنان العراقي بالخروج لإنكار زواجه منها أطل الأخير عبر خاصية البث المباشر على صفحته على "إنستغرام" نافيا كل الأخبار المتعلقة بزواجه من الفنانة الكويتية.

وفاجأ علي يوسف متابعيه بطلاقه لهند البلوشي خلال البث المباشر وقال: "أمام الملأ أقول لهند أنتي طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنتي طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام".

وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطا نفسيا كبيرا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له وعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها، مؤكدا أن جمهوره كان ينتظر منذ شهور حديثه عن قصة هند البلوشي.

ومن جانبها ردت الفنانة هند البلوشي بفيديو على خاصية "ستوري" بصفحتها بموقع "إنستغرام"، مؤكدة أنها ستبدأ حياتها من جديد من الصفر بعيدا عن أي شوائب دخلت حياتها حتى تبدأ على نظافة.

وأضافت أنها مرتبطة بعدد من الأعمال الجديدة في مصر تليق بجمهورها، مشددة على أنها ستعود كما كانت وكما كان يحبها جمهورها.

وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد خرجت عن صمتها إزاء ما راج خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التشكيك في زواجها من المطرب العراقي علي يوسف.

وظهرت هند البلوشي عبر تقنية البث المباشر في حسابها بموقع "إنستغرام"، مشددة على أنهما تزوجا بالفعل على سنة الله ورسوله.