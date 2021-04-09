سبب مؤثر وراء رغبة الفنانة صباح في بيع منزلها قبل وفاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان اللبناني، راغب علامة، أمس الخميس، عن كواليس لقائه بالفنانة الراحلة، صباح، في أواخر أيام حياتها.

وأوضح "علامة" في حواره مع برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أنه زار صباح ليمنعها من بيع منزلها.

وأكد للراحلة أنه سيشتريه منها لتظل مقيمة فيه، ولا تغادره.

لكن صباح كشفت لراغب علامة سببا مؤثرا وراء رغبتها في بيع منزلها، فلم يكن ذلك حاجتها إلى المال، وإنما بسبب عدم قدرتها على تمالك نفسها داخله نظرا لعوامل السن والتقدم في العمر، بحسب قول الفنان اللبناني.

وقال علامة إن صباح أوضحت له أنها في إحدى المرات اختل توازنها وسقطت في الحمام وأصيبت في رأسها، الأمر الذي جعلها تقرر أن تبيع منزلها وتسكن في غرفة صغيرة داخل فندق، لشعورها أن منزلها أصبح كبيرا عليها، خاصة وأن أبنائها لم يكونوا بجوارها.

جدير بالذكر أن الفنانة صباح رحلت عن عالمنا في 26 نوفمبرعام 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.