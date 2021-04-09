زوجة الفنان خالد النبوي تطلب الدعاء له في أزمته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت منى المغربي، زوجة الفنان المصري خالد النبوي، متابعيها وأصدقائها بالدعاء لزوجها الذي يمر بأزمة صحية دون أن تكشف تفاصيلها.

وجاء في المنشور الخاص بحساب منى المغربي على فيسبوك: «خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له».

وتفاعل العديد من متابعي زوجة الفنان خالد النبوي مع المنشور بالدعاء للفنان والبعض تساءل عن الحالة الصحية وتفاصيل سبب مطالبتها بالدعاء له لكن دون رد.

وتحدثت بعض التعليقات عن إجراء خالد النبوي عملية قسطرة مفاجئة بالقلب.

من جانبه دعا الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الجمعة، بالشفاء العاجل للفنان خالد النبوي عقب ما تردد عن تعرضه لوعكة صحية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقي العزيز خالد النبوي.