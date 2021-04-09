أبناء الفنانين يظهرون بقوة في ماراثون رمضان

المصدر: القاهرة - البيان

(ابن الوز عوَّام) مثل شعبي من التراث المصري، يطلقه دائماً المصريون على الأبناء الذين يمتهنون مهنة آبائهم، لكن بشرط أن يبرعوا ويتميزوا فيها، لأنه لو لم يحدث ذلك، سيطلق عليهم المصطلح الثاني (أبناء العاملين).

ولم يختلف الأمر بالنسبة للمجال الفني، حيث نجد الآن أبناء النجوم يتنافسون على الشاشات بصورة كبيرة، وخير دليل على ذلك الموسم الدرامي، والذي يتضمن أكثر من عمل يشارك فيه أبناء الفنانين، بعضهم يخوضون التجربة للمرة الأولى، فهل منح الفنانون فرصاً لأبنائهم لمحاولة صنع نجوميتهم، وفرضتهم على المشاهدين أم أنهم سيكشفون موهبة حقيقية؟ كلها تساؤلات قد تتضح بنهاية موسم رمضان.

النبوي والسقا

البداية بنور نجل الفنان خالد النبوى، الذي يشارك في أول تجربة فنية له، من خلال مسلسل «الاختيار 2»، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى وآخرين ـ وهو عمل ضخم يتناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن، الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.

كما يشارن ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا في مسلسل «الملك» الذي تم وقفه مؤخراً، بعد هجمة الجمهور عليه بسبب الأخطاء التاريخية به، ويتناول المسلسل سيرة الملك الفرعوني «أحمس الأول» قاهر الهكسوس.

ويشارك نجل أحمد السقا في هذا العمل مع أبطاله عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك.

الفنان أحمد زاهر هو الآخر تشارك ابنته «ملك» في دراما رمضان، من خلال مسلسل «نسل الأغراب»، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة، كما يشارك تيام قمر في مسلسل «فارس بلا جواز»، بطولة والده مصطفى قمر. ويشارك خالد حجاج نجل الفنان حجاج عبد العظيم هو الآخر في مسلسل «حرب أهلية»، الذي تقوم ببطولته يسرا، باسل خياط، أروى جودة، فيما تشارك الفنانة الشابة جومانا فؤاد ابنه الفنانة لقاء سويدان في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «ولاد ناس».

أبناء الراحلين

الفنانون الراحلون كان لهم أيضاً نصيب من الظهور في الماراثون الرمضاني المقبل، وأبرزهم أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، ومحمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، واللذان يشاركان في مسلسل «نجيب زاهي زركش» من بطولة يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من إخراج شادي الفخراني. كما يشارك الفنان الشاب يوسف وائل نور ابن الفنان الراحل وائل نور في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق.

ويشارك أيضاً الممثل أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود في عملين من المقرر عرضهما في الموسم الرمضاني المقبل، وهما مسلسل «النمر» بطولة النجم محمد إمام، ومسلسل «اللي ملوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي.