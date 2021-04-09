يارا «سفيرة الجمال» ونشاط فني حافل في دبي

المصدر: دبي - البيان

خلال زيارتها الأخيرة إلى الإمارات، كانت المغنية اللبنانية يارا على موعد مع مجموعة متنوعة وحافلة من الأنشطة، أضافت جديداً نوعياً لمسيرتها الفنية.

فقد كشفت عن أنها صورت في إمارة دبي مجموعة من الفيديو كليب، عبارة عن سبع أغنيات باللهجات اللبنانية والخليجية والعراقية؛ كما أطلت مساء الجمعة 2 أبريل الجاري على محبيها وعلى متابعي منصة «أنغامي»، لتقدّم لهم مجموعة من أجمل أغانيها، ضمن حفل افتراضيّ بُثّ مباشرة عبر المنصة الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانضم مشاهدون من مختلف الدول العربية وبلاد الانتشار، لمتابعة الحفل المباشر.

«سفيرة ووجه إعلاني»

من جهة ثانية، اختارت مجموعة صالونات تجميل «لاسيرين» في الإمارات النجمة اللبنانية يارا، لتكون سفيرة ووجهاً إعلانياً لسلسلة المجموعة المنتشرة في كل أنحاء الدولة.

وأقيم بهذه المناسبة، حفل في مطعم المشوار بدبي، حضرته وسائل إعلامية مختلفة، وأُجريت خلاله لقاءات مع نجمة الغناء وسفيرة الجمال.

وتحدثت سيدة الأعمال ميرنا يونس صاحبة مجموعة لاسيرين الشهيرة قائلة: إن اختيارها الفنانة يارا جاء لكونها واحدة من جميلات الفن العربي، وأيقونة من أيقونات الصوت وصاحبة الإطلالة الراقية والمعروف عنها اهتمامها الدائم بأناقتها، كما أنها صديقة لمجموعة الصالونات منذ سنوات عدة.

من جانبها، عبّرت يارا عن سعادتها بتعاونها مع صالونات لاسيرين المتميزة بخدماتها وأسلوبها، وتوجهت بالشكر إلى ميرنا يونس لاختيارها وجهاً إعلامياً للمجموعة الشهيرة في عالم التجميل.