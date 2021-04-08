ما حقيقة زواج الفنانة أصالة من برلماني مصري؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء كثيرة تفيد بزواج الفنانة السورية أصالة نصري، بنائب برلماني مصري وهو الدكتور أحمد عبدالمجيد، في سرية وتكتم من الطرفين، وأفادت الأنباء أنه سيتم الإعلان عن هذا الزواج في يوم الجمعة المقبل.

ورفضت أصالة التعليق على هذا الأمر، وقالت إنها لن تصرح عنه شيئاً، كما التزم النائب البرلماني الصمت حتى الآن، وسيكون هذا الزواج الثالث للمطربة أصالة، بعد زوجها الأول أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتها شام وابنها خالد، أما عن زوجها الثاني فكان المخرج طارق العريان، فقد أنجبت منه التوأم آدم وعلي، وفقا للمصري اليوم.

ويبدو أن غداً الجمعة سيكون اليوم الحاسم لهذا الخبر، وقد كان هناك عدة تكهنات من الجمهور حول اعتذار أصالة للفنانة أنغام عبر حسابها على موقع «انستغرام»، في كون هذه الزيجة السبب، بعد أن قاطعتها الأولى بسبب زواج الثانية من الموزع أحمد إبراهيم، وكان متزوجا في الأساس في هذا الوقت من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان زوج أصالة السابق.

وتاليا معلومات حول أحمد عبد المجيد:

-اسمه أحمد عبدالمجيد، النائب الممثل عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، عن حزب مستقبل وطن «حزب لأغلبية».

-يصغر الفنانة أصالة بثلاثة أعوام، كما أنه متزوج ولديه طفل، وبذلك تصبح الفنانة الزوجة الثانية بالنسبة له.

-حصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، من جامعة الأسكندرية، وتخرج فيها منذ عام 2000.

-حصل على الماجيستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

-نال درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال، 2019، بعنوان (أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نيه الشراء)، من نفس الأكاديمية.