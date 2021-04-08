«ودي ولكن» أغنية جديدة لطارق المنهالي

المصدر: دبي-البيان

أطلق الفنان طارق المنهالي، أغنيته الجديدة، «ودي ولكن»، وهي من ألحانه، وقد لقيت استحساناً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الإذاعات المحلية والخليجية، وهي من كلمات الشاعر ناصر القزلان، وتوزيع المايسترو معن الحسام، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام فادي الساري.

ويؤكد الفنان طارق المنهالي، أن الفترة القادمة مليئة بسلسلة متجددة من الأعمال المنوعة، وقد أعلن عن تحضيره لتصوير مجموعة من الجلسات الافتراضية عن بعد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجديد الموروث الإماراتي الأصيل، الذي يعتز ويفتخر به، بالإضافة للموروث الخليجي بشكل عام.

الأغنية الجديدة، أخذت الطابع الذي اعتاده جمهور الفنان، الذي دائماً ما ارتبط بشخصية المنهالي، وغالباً ما يقوم هو بتلحينها، واختيار طريقة طرحها لجمهوره، ويعقب قائلاً: للفن الأصيل عندي هيبة ورونق خاص، فالتحضير له يرهقني كثيراً، وأستمتع في تلحينه أيضاً.

الجدير بالذكر، أن الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أول فنان إماراتي يتخرج في أكاديمية بيت العود العربي (أبوظبي)، في قسم الأصوات والبحوث بتقدير امتياز بمرتبة الشرف، في تخصص غناء الفنون الخليجية، تحت إشراف الموسيقار د. نصير شمه، وقد أطلق عليه لقب «صوت الأصالة» حينها، لتعلق طارق بهذه الخامة الأصيلة، وتمسكه بها، بالإضافة إلى أنه حاصل على الماجستير في الملكية الفكرية من الجامعة الأمريكية في الإمارات، وبكالوريوس القانون والنظم السياسية من نفس الجامعة.