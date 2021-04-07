«الشارقة السينمائي» يستضيف صنّاع مسلسلي «فريج» و«إمارة»

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، مساء بعد غد، عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان: «الرسوم المتحركة الإماراتية: البداية والمستقبل».

وتستضيف الحلقة النقاشية كلاً من محمد سعيد حارب، صانع المسلسل الكرتوني «فريج»، وفاطمة المهيري، صانعة المسلسل الكرتوني «إمارة»، يديرها الفنان الكوميدي الإماراتي عمار آل رحمة، وتتناول الحلقة محاور عدة، منها مسيرة الضيفين في مجال الرسوم المتحركة، وواقع الرسوم المتحركة الراهن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مستقبل الرسوم المتحركة الإماراتية ومستقبل صُنّاعها الإماراتيين.