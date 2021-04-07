الفنان باسم سمرة يرغب في التنازل عن جميع ممتلكاته للجيش المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الفنان المصري باسم سمرة عن رغبته في التنازل عن جميع ممتلكاته وأمواله لصالح الجيش المصري، معربا عن تطلعه في التواصل مع المسؤولين لإتمام الإجراءات.

وقال باسم سمرة في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم: «سأتنازل عن كل ما أملك من عقارات وأراض وأموال في البنك للجيش المصري، وأرغب في التواصل مع المسؤولين لكي ننتهي من الإجراءات.. إحنا بلد كبير ولازم نتضامن مع بعض جدا، ومتأكد إن فيه زيي 100 مليون متكاتفين رجالة، وأتمنى حد يتواصل معايا».

واستكمل: «بلدي بحبها وروحي ودمي وكلي مع مصر بكل ما أملك مش هزار ولا شو، بتكلم جد، وعايز حد يتواصل معي من المسؤولين لتنفيذ الأمر».

وأضاف سمرة: «أتمنى أكون متطوعا معهم فذلك يمنحني الشرف، وقد أديت الخدمة العسكرية وكنت عريف مجند باسم أحمد سمرة، وعندي شهادة قدوة حسنة، وشهادة في الرماية، تحت قيادة العقيد محمد عبدالمنعم، وكنت جنديا في فوج الحراسة».

وتابع: «دوري كمواطن مصري أن أهب كل ما أملك من أموال وأراض تحت أمر بلدي وفي خدمتها، وتحيا مصر دائما برجالاتها ورجال الجيش الأبطال ويشرفني التطوع ودايما جاهز».