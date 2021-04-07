مخرج شهير عمل مع عادل إمام يعمل سائقاً بسبب ظروفه الصعبة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الكاتب المصري مصطفى الكيلاني، في حسابه على «فيسبوك» عن ضائقة مادية أجبرت المخرج أمير شاكر للعمل على سيارة كسائق.

وقال الكيلاني «أمير شاكر الفنان الكبير والمخرج المنفذ لعشرات الأفلام واحد من أنجح وأشطر مساعدي الإخراج في مصر قابلته في المرور وأنا بجدد رخصة عربيتي من شهرين، أمير شاكر بيشتغل كابتن أوبر علشان يصرف على بيته وعياله».

وأضاف: «أنا في بداية الألفية شفت بعيني نجوم كبار دلوقت كانوا وقتها يتمنوا نظرة رضا من أمير، وإنه يختارهم يعملوا دور».

وتابع: «ولما بقوا نجوم واحنا كتبنا على السوشيال ميديا عن ظروف أمير شاكر، وإنه محدش بيشغله رغم شطارته، مفيش واحد منهم فكر يرجعه للشغل في فيلمه أو مسلسله، ياريت محدش يتكلم عن قطع الأرزاق، علشان الشاطرين قاعدين في البيوت بسبب نفسنة بعضهم وقطعهم للأرزاق، اللي عاوز يشوف أمير يرجع لمشهد الطيارة في فيلم حرامية في تايلاند».

يذكر أن أمير شارك كمخرج منفذ لعدد من الأعمال الدرامية الشهيرة مع نجوم كبار مثل الفنان عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» كقائم بأعمال المخرج المنفذ، و«ملك روحي» و«أين قلبي» و«أحلام عادية» مع يسرا، و«عايزة أتجوز» مع هند صبري، وهو أيضًا مساعد مخرج مسلسل «ذئاب الجبل».