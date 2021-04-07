وفاة سوغاكو هاشيدا مؤلفة مسلسل "أوشين" عن 95 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت كاتبة السيناريو اليابانية سوغاكو إيواساكي الشهيرة بسوغاكو هاشيدا، المعروفة عالميا بمسلسل الدراما التليفزيوني ”أوشين“، الذي عرض في الثمانينيات، بسبب سرطان الغدد الليمفاوية الحاد صباح الأحد الماضي.

توفيت هاشيدا، عن عمر ناهز 95 عاماً، في منزلها في أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان.

ولدت في كيجو، ونشأت في ساكاي بمحافظة أوساكا، غرب اليابان. بعد تخرجها من جامعة اليابان للمرأة في العام 1949، انضمت إلى قسم السيناريو في شركة شوتشيكو، وأصبحت مستقلة العام 1959.

اشتهرت هاشيدا بأعمالها الناجحة من منظور أنثوي، مثل الدراما التاريخية ”أونا تايكوكي“ التابعة لقناة NHK العام 1981، و”إينوتشي“ العام 1986 و”كاسوغا نو تسوبوني“ عام 1989، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير ”أوشين“.

كما اشتهر المسلسل الدرامي التلفزيوني “Wataru Seken wa Onibakari” الذي أنتجته شركة Tokyo Broadcasting System Television Inc عام 1990.

حقق مسلسل ”أوشين“، الذي يصور حياة امرأة تعيش في أسرة زراعية فقيرة في ياماغاتا، شمال شرق اليابان، معدل مشاهدة متوسط ​​52.6٪ و 62.9٪، وفق موقع "اليابان بالعربي".

بعد النجاح الذي حققه المسلسل في اليابان تم بثه أيضًا في العديد من البلدان الأخرى.