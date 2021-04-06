شاهد.. اعتداء مجموعة من الشباب على الفنان ياسر فرج

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت كاميرات المراقبة في توثيق لحظات اعتداء مجموعة من الشباب على الفنان المصري ياسر فرج.

وأظهر المقطع المصوَّر، الذي جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إقدام المتهمين على ضرب الفنان الشاب قرب منتجع سكني بالبساتين في القاهرة، ومحاولة تحطيم سيارته.

وذكر موقع "مصراوي" أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية، موضحاً أن الواقعة حدثت منذ قرابة 10 أيام، وما زالت التحقيقات جارية بشأنها.

وبدأت الجريمة إثر مشاجرة وقعت بين ياسر فرج والمتهمين حين صدمته سيارة يقودها أحدهم، فلاحقهم بسيارته، وعندما عاتبهم شرعوا في الاعتداء عليه.