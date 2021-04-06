أول رد من أنغام على اعتذار أصالة نصري

المصدر: إعداد: السيد رمضان

ردَّت الفنانة المصرية أنغام على الاعتذار الذي وجهته إليها الفنانة السورية أصالة نصري، معربةً عن الإعجاب بشجاعتها في هذا الموقف.

وقالت أنغام، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار".

وأضافت: "وبرغم كل اللي حصل، ماقدرش غير إني أقبل اعتذارك، وعفا الله عمَّا سلف".

وتباينت ردود أفعال المتابعين على ما أبدته أنغام من قبول للاعتذار، فبينما عبَّرت إحداهم عن مدى فرحتها بعودة المياه إلى مجاريها قائلةً: "أخيراً حتجتمعوا؟!"، رأت متابعة أخرى أن أنغام غير معفاة من الخطأ، مطالبةً إياها بالاعتذار أيضاً: "المفروض تعتذري حتى إنتي منها".

كانت أصالة قد تقدَّمت باعتذار، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، لأنغام على الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة السابقة، مؤكدةً استعدادها لقبول أي رد منها.