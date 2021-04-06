كيف استغل محمد رمضان أزمة عمرو يوسف لصالحه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تصاعد الجدل بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، وقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.

واستغل الفنان محمد رمضان أزمة وقف تصوير مسلسل الملك الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، ويؤرخ لفترة حكم الملك أحمس وطرد الهكسوس من مصر، وأعلن عن بطولة فيلم يجسد من خلاله شخصية الملك أحمس وعرضه عام 2023.

محمد رمضان استند إلى رأي عالم الآثار المصري زاهي حواس الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن محمد رمضان أكثر من يملك المواصفات الشكلية لأداء دور الملك أحمس، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

ووفقا لهذا الرأي تحمس محمد رمضان وأعلن دون تريث عن إنتاج فيلم الملك 2030، موجهاً الشكر لزاهي حواس على رأيه.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على انستغرام من أغنيته انا الملك مسبوقاً بحديث زاهي حواس عنه، وعلق قائلا ""شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023".

وبعد عرض برومو مسلسل الملك، ثار جدلا كبيرا حول أزياء الممثلين وشكلهم الذي لا يتطابق مع العصر الفرعوني ونال المسلسل هجوما كبيرا قبل عرضه.

وواجه محمد رمضان هجوما ضاريا واتهامات باصطياده في الماء العكر بسبب استغلال أزمة المسلسل.

وقال متابع لرمضان “إن بدل ما تقف مع زمايلك في أزمتهم بتصطاد في المية العكرة وعايز تستغل فشلهم لصالحك”، بينما قال آخر “مفيش مشكلة تعمل فيلم وتنجح كمان، بس انت مش شايف ان ده وقت ممكن يزعل زمايلك منك لما تطلع تعلن بالشكل ده”.