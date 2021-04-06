أصالة نصري تعتذر لأنغام

المصدر: السيد رمضان

اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري للفنانة المصرية أنغام على الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة السابقة، مؤكدةً استعدادها لقبول أي رد منها على هذا الاعتذار.

وقالت أصالة، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "بدون مُقدّمات، بدّي قدّم اعتذار للغالية الصديقة دائماً أنغام عمَّا صدر منّي"، مشيرةً إلى أنها "أخطأت التّقدير".

وأضافت، معلِّقةً على صورة لأنغام مع أبنائها: "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار، لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر"، موضحةً أنه "كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض".

وأعربت عن راحتها النفسية بعد الإقدام على هذه الخطوة الجريئة، قائلةً: "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".